Комиссия по этике ФИДЕ на два года лишила ФШР членства в организации
Федерация шахмат России на два года лишена членства в ФИДЕ.
Такое решение приняла комиссия организации по этике. Санкции наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.
Также сообщается, что глава организации Аркадий Дворкович получил выговор из-за участия в попечительском совете ФШР.
«ФШР наказывается временным исключением из членства ФИДЕ, включая любое участие в совещаниях и мероприятиях под эгидой организации. Срок исключения составляет два года с момента принятия данного решения.
Исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности», – говорится в документе.
Как сообщает источник ТАСС, решение вступит в силу через 60 дней.
В целом, я так понимаю, оно вообще никого не затрагивает. Старина Дворкович, по-братски, наказал без наказания. Ну и хорошо
Дворкович - самый хитрый еврей.
Такое передаётся из поколения в поколение.