Комиссия по этике ФИДЕ на два года лишила ФШР членства в организации

Федерация шахмат России на два года лишена членства в ФИДЕ.

Такое решение приняла комиссия организации по этике. Санкции наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.

Также сообщается, что глава организации получил выговор из-за участия в попечительском совете ФШР.

«ФШР наказывается временным исключением из членства , включая любое участие в совещаниях и мероприятиях под эгидой организации. Срок исключения составляет два года с момента принятия данного решения.

Исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в , на участие в шахматной деятельности», – говорится в документе.

Как сообщает источник ТАСС, решение вступит в силу через 60 дней.