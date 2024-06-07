Комиссия по этике ФИДЕ на два года лишила ФШР членства в организации

Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович Политика Федерация шахмат Украины ТАСС Р-Спорт ФШР Шахматы

Федерация шахмат России на два года лишена членства в ФИДЕ.

Такое решение приняла комиссия организации по этике. Санкции наложены в связи с деятельностью федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации. 

Также сообщается, что глава организации Аркадий Дворкович получил выговор из-за участия в попечительском совете ФШР.

«ФШР наказывается временным исключением из членства ФИДЕ, включая любое участие в совещаниях и мероприятиях под эгидой организации. Срок исключения составляет два года с момента принятия данного решения.

Исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности», – говорится в документе.

Как сообщает источник ТАСС, решение вступит в силу через 60 дней. 

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13 комментариев
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"Исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов"

В целом, я так понимаю, оно вообще никого не затрагивает. Старина Дворкович, по-братски, наказал без наказания. Ну и хорошо
+14
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+14
Если не затрагивает права игроков, тогда в чем разница с нынешней ситуацией?
+4
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+4
Если Дворковичу об’явили выговор, то наверное могли вызвать на собрание в профком и исключить из очереди на покупку машины
+2
0
+2
Вроде как бы наказал - а по сути и никак не наказал.
Дворкович - самый хитрый еврей.
Такое передаётся из поколения в поколение.
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Как бы временное в постоянное не перешло
+3
-3
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Эти тоже скоро устанут)
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Сутовский в то же время предлагает солидарность проявить с ударами по сектору Газа
+1
-1
0
Бессмысленное решение.
0
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Ответ Александр Сачков
Если не затрагивает права игроков, тогда в чем разница с нынешней ситуацией?
Чиновников ФШР обидели, например, на право представительства и командировки
+1
-1
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