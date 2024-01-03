«Кроме смеха, это ничего не вызывает. Лучший польский шахматист манерам не обучен». Директор ФШР об отказе Дуды пожать руку россиянину

В ФШР назвали невоспитанным польского шахматиста за отказ жать руку россиянину.

Ранее на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде поляк Ян-Кшиштоф Дуда не стал приветствовать россиянина Дениса Хисматуллина перед началом партии.

«Кроме смеха, это ничего больше не вызывает. Кажется, что лучший ответ на такой жест дала Валя Гунина на чемпионате мира по блицу: она играла с украинкой Анной Музычук, и та после поражения тоже не протянула руку.

В шахматах есть этикет: до и после партий пожимать руки, это правила хорошего тона. Музычук не поздравила с победой Гунину, а эта победа сделала россиянку чемпионкой мира, и это был лучший ответ на такое поведение.

Дуда не ответил на рукопожатие Денису – если воспитание не на должном уровне, что можно сказать? Это традиция, этикет многовековой. К сожалению, лучший польский шахматист, сильный гроссмейстер манерам не обучен», – цитирует исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачева ТАСС.

Также директор ФШР считает, что Хисматуллин мог подать протест на действия Дуды.

«Теоретически, при желании, Денис мог бы подать протест. С большой долей вероятности Дуда был бы оштрафован комиссией по этике. Подобный прецедент был. Дениса знаю много лет, он предпочитает доказывать свою правоту на шахматной доске, а не в комиссиях по этике», – приводит слова Ткачева «Матч ТВ».