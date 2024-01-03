Карпов об отказе польского шахматиста жать руку Хисматуллину: «Это какое-то личное помрачение, для шахмат это не свойственно»
Анатолий Карпов высказался об отказе польского шахматиста жать руку россиянину.
Ранее в Самарканде завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Перед началом одной из партий поляк Ян-Кшиштоф Дуда не стал жать руку россиянину Денису Хисматуллину.
«Надо пока не обращать внимания на такое поведение. Это какое-то личное помрачение [сознания] у людей, для шахмат это не свойственно.
Шахматисты, как и олимпийцы, всегда вели себя порядочно, всегда подавали руки перед и после партий. Я не помню, чтобы такое поведение было распространено раньше», – сказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.
а.. а... перед восьмой партией матча с Корчным в Багио кто отказался от рукопожатия?
Наверное, однофамилец :) :) :)