Карпов об отказе польского шахматиста жать руку Хисматуллину: «Это какое-то личное помрачение, для шахмат это не свойственно»

Анатолий Карпов высказался об отказе польского шахматиста жать руку россиянину.

Ранее в Самарканде завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Перед началом одной из партий поляк Ян-Кшиштоф Дуда не стал жать руку россиянину Денису Хисматуллину.

«Надо пока не обращать внимания на такое поведение. Это какое-то личное помрачение [сознания] у людей, для шахмат это не свойственно.

Шахматисты, как и олимпийцы, всегда вели себя порядочно, всегда подавали руки перед и после партий. Я не помню, чтобы такое поведение было распространено раньше», – сказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.