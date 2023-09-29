Сергей Карякин: «Костенюк заняла позицию, но я с ней категорически не согласен. Я поддерживаю свою страну»
Сергей Карякин отреагировал на слова Александры Костенюк о смене гражданства.
Россиянка приняла решение выступать под флагом Швейцарии.
«Я играла за Россию, а государство использовало мое имя. Я не хотела быть частью этого», – заявила Костенюк.
«Я считаю, что она сделала свой выбор, поменяла федерацию. Все ее дальнейшие выступления будут в таком же духе, тут удивляться не стоит.
Она заняла позицию, но я с ней категорически не согласен. Я поддерживаю свою страну. Чужая душа – потемки, как говорится. К сожалению, она считает иначе.
Мне чисто по-спортивному жалко, ведь при всем несогласии с ее позицией я признаю ее как великую чемпионку, одну из сильнейших шахматисток России. А дальнейшие высказывания уже из области политики, к спорту не имеют отношения», – сказал российский гроссмейстер.
В свое время, в конце 90-х, когда ей было лет 14-15, часто пересекался с ней в московских блицтурнирах.
Помню, наши партии были упорными, счет был примерно равным. Уже тогда виден был ее талант, и она по праву стала чемпионкой Мира.
В женских шахматах всегда болел за нее, но огорчало, что она стала активисткой Едра.
Человек она умный, поняла с кем связалась и отказалась быть частью этого безобразия.
Решение ее поддерживаю, дело здесь не в смене гражданства, а в смене жизненной позиции.
Уж лучше поздно, чем никогда.
На шахматистов была команда ФАС