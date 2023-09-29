Сергей Карякин: «Костенюк заняла позицию, но я с ней категорически не согласен. Я поддерживаю свою страну»

Теги Александра Костенюк Сергей Карякин Политика Шахматы

Сергей Карякин отреагировал на слова Александры Костенюк о смене гражданства.

Россиянка приняла решение выступать под флагом Швейцарии.

«Я играла за Россию, а государство использовало мое имя. Я не хотела быть частью этого», – заявила Костенюк.

«Я считаю, что она сделала свой выбор, поменяла федерацию. Все ее дальнейшие выступления будут в таком же духе, тут удивляться не стоит.

Она заняла позицию, но я с ней категорически не согласен. Я поддерживаю свою страну. Чужая душа – потемки, как говорится. К сожалению, она считает иначе.

Мне чисто по-спортивному жалко, ведь при всем несогласии с ее позицией я признаю ее как великую чемпионку, одну из сильнейших шахматисток России. А дальнейшие высказывания уже из области политики, к спорту не имеют отношения», – сказал российский гроссмейстер.

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Она-то великая чемпионка, а Сережа у нас рупор пропаганды, таким в памяти и останется
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Сергей Орлов
Филе "президента" ты поддерживаешь, Сережа.
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ChipsRobber
Напишу то что кремлеботам не понравится, но как есть.
В свое время, в конце 90-х, когда ей было лет 14-15, часто пересекался с ней в московских блицтурнирах.
Помню, наши партии были упорными, счет был примерно равным. Уже тогда виден был ее талант, и она по праву стала чемпионкой Мира.
В женских шахматах всегда болел за нее, но огорчало, что она стала активисткой Едра.
Человек она умный, поняла с кем связалась и отказалась быть частью этого безобразия.
Решение ее поддерживаю, дело здесь не в смене гражданства, а в смене жизненной позиции.
Уж лучше поздно, чем никогда.
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Поцелуй Рубиалеса
Ответ Ебздрогыч
Она-то великая чемпионка, а Сережа у нас рупор пропаганды, таким в памяти и останется
Тут сейчас налетят пятнадцатирублёвые , как вчера на обеих новостях) Готовьтесь
На шахматистов была команда ФАС
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maks44
Ответ Сергей Орлов
Филе "президента" ты поддерживаешь, Сережа.
Да, но в отличие от многих, он делает это от чистого сердца, с чувством глубокого проникновения.
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