Сергей Карякин: «Костенюк заняла позицию, но я с ней категорически не согласен. Я поддерживаю свою страну»

Сергей Карякин отреагировал на слова Александры Костенюк о смене гражданства.

Россиянка приняла решение выступать под флагом Швейцарии.

«Я играла за Россию, а государство использовало мое имя. Я не хотела быть частью этого», – заявила Костенюк.

«Я считаю, что она сделала свой выбор, поменяла федерацию. Все ее дальнейшие выступления будут в таком же духе, тут удивляться не стоит.

Она заняла позицию, но я с ней категорически не согласен. Я поддерживаю свою страну. Чужая душа – потемки, как говорится. К сожалению, она считает иначе.

Мне чисто по-спортивному жалко, ведь при всем несогласии с ее позицией я признаю ее как великую чемпионку, одну из сильнейших шахматисток России. А дальнейшие высказывания уже из области политики, к спорту не имеют отношения», – сказал российский гроссмейстер.