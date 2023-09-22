Шахматистка Галлямова об отказе Карякина от турниров: «Выглядит больше как пиар-акция. Думаю, если бы ему предстоял матч на первенство мира, то он поехал бы в любом статусе»

Шахматистка Алиса Галлямова сравнила действия Сергея Карякина с пиар-акцией.

– Как относитесь к патриотической риторике Сергея Карякина?

– В наше время мы все должны быть патриотами. И если есть возможность, то вести активную политическую деятельность. Если бы меня привлекали, я бы с радостью.

У Карякина есть господдержка, мощная спонсорская поддержка и менеджер, который сильно его раскрутил и занимается всеми вопросами. Все его поездки, даже мастер-классы детям, проводятся не бесплатно и обходятся дорого организаторам.

– Он отказывается выступать в нейтральном статусе (летом Карякин не поехал на Кубок мира в Баку – Sports.ru). Поддерживаете?

– Сложный вопрос. Спортсмены всю жизнь тренируются, чтобы принять участие в Олимпиаде или в чемпионате мира. Но если их просят подписать какие-то бумаги против своей родины или высказаться отрицательно, то я категорически против.

Думаю, если бы Карякину предстоял матч на первенство мира, то он однозначно поехал бы в любом статусе. Но Кубок мира по большому счету лотерея, а он сейчас не занимается так серьезно шахматами. Для этого надо очень много вкалывать, чтобы подготовиться. А если человек не уверен в себе, не уверен, что выиграет, отсутствие флага может быть одной из отговорок.

Но мы же не знаем, что там на самом деле. От участия в Суперфинале чемпионата России он тоже отказался. Поэтому это выглядит больше как пиар-акция. Хотя вполне возможно, что могут быть и идейные соображения.

Думаю, назрела необходимость проводить альтернативные Олимпийские игры. МОК (Международный олимпийский комитет) слишком коррумпирован, у них двойные стандарты к спортсменам. На Западе лицемерие и двойные стандарты во всем, – сказала шахматистка Алиса Галлямова.

Сергей Карякин: «Я отказался играть на Кубке мира. Либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо»