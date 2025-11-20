  • Спортс
  Есипенко о выходе в полуфинал Кубка мира: «Особо не зацикливался на результате. Хочу получать удовольствие от игры»
Есипенко о выходе в полуфинал Кубка мира: «Особо не зацикливался на результате. Хочу получать удовольствие от игры»

Шахматист Андрей Есипенко: чувствую себя уверенно на Кубке мира.

Российский шахматист Андрей Есипенко прокомментировал выход в полуфинал Кубка мира. В четвертьфинале Есипенко обыграл американца Сэма Шенкленда на тай-брейке.

– Это был напряженный матч с самого начала. Вы оба хорошо выступили в тай-брейках: вы обыграли Каймера, Сэм недавно выбил Дубова. Насколько уверенно вы чувствовали себя перед этими тай-брейками?

– Честно говоря, мне было все равно. У меня та же стратегия, что и всегда, поэтому я особо не зацикливался на результате. В целом хочу получать удовольствие от игры. Я проиграл вторую партию, но был довольно уверен в себе. Это совсем меня не выбило из колеи, я продолжил играть и, думаю, в двух последних партиях сыграл неплохо.

– Такое отношение – расслабленность и спокойствие – сохранится ли теперь, когда вы так близки к турниру претендентов, выходя в полуфинал? Останетесь ли вы таким же спокойным или напряжение возрастет, раз вы так близко?

– Постараюсь сохранить это, но, думаю, раз я теперь здесь до конца, кое-что может измениться. В любом случае постараюсь не терять этого настроя.

– Мы недавно узнали, что некоторые игроки бронировали выезд из отеля значительно раньше. А у вас как с поездками и бронированием – ведь на Кубке мира заранее не знаешь, когда уедешь. Расскажите о своих планах, которые, возможно, приходилось менять.

– Да, сейчас я меняю бронь примерно каждые три дня. Сначала бронировал на восемь дней, как на два тура, а потом просто продлевал и продлевал. Вчера звонили с ресепшена, напоминали о выезде, но мне удалось снова продлить.

– Раз вы теперь знаете, что останетесь до конца и сможете обустроиться, как собираетесь готовиться к последним, самым напряженным раундам – не только шахматно, но и психологически?

– Знаете, я смотрю сериал вместе с моим секундантом Давидом Паравяном. Мы смотрим «Очень странные дела». Я пересматриваю его во второй раз, потому что знаю, что выходит последний сезон и многое забыл. Давид этот сериал раньше не смотрел, так что мы его пересматриваем. Мне это нравится, и после партии приятно, наконец, посмотреть сериал.

– Мой последний вопрос: я смотрела ваши другие интервью, вы говорили, что удача – большая составляющая успеха на этом Кубке мира. Насколько вы в это верите и какие еще факторы, по-вашему, влияют?

– Да, я думаю, в этом формате вы играете две классические партии, и обычно никто не хочет рисковать, получаются две ничьи, а потом в рапиде... Я считаю, что нужно играть больше партий, чтобы действительно выявить сильнейшего.

Мне кажется, поэтому в турнире столько неожиданных результатов – на короткой дистанции всё может случиться. Так что, по моему мнению, чтобы определить лучшего игрока, нужно больше партий, – сказал Есипенко в интервью телеграм-каналу «Шахматный вестник».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Шахматный Вестник
