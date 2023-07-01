Сергей Карякин: «Всю жизнь выступаю на международных турнирах, но для возвращения должно пройти время. Дай бог, когда‑то это случится»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин надеется, что еще выступит в международных турнирах.

– Российский спорт находится в сложной ситуации. Чувствуете это на себе?

– Глупо отрицать, что что‑то поменялось из‑за международной повестки. Но думаю, с точки зрения развития спорта внутри страны есть очень хорошие перспективы. Сейчас стало проводиться больше турниров для россиян и дружественных стран. В этих условиях можем развиваться как раз.

– Есть ощущение, что нынешняя ситуация снижает мотивацию у молодых спортсменов, так как нельзя участвовать в международных турнирах.

– С одной стороны, снижает, а с другой – мы можем проводить какие‑то альтернативные соревнования: со странами БРИКС, например. У нас есть много дружественных стран, так что этим нужно заниматься.

Для молодежи же главное не терять форму и тренироваться. Если ты всегда готов, то будет шанс выступить достойно.

– Вы лично видите свет в конце тоннеля? Хотите выступать на международных стартах?

– Конечно, это было бы более полноценно для спортсмена. Я всю сознательную жизнь выступаю на международных турнирах, но, конечно, для возвращения должно пройти время. Дай бог, когда‑то это случится, – сказал шахматист.

Ранее Карякин отказался от участия в Кубке мира в нейтральном статусе.

Сергей Карякин: «Я отказался играть на Кубке мира. Либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо»