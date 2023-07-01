Сергей Карякин: «Всю жизнь выступаю на международных турнирах, но для возвращения должно пройти время. Дай бог, когда‑то это случится»

Теги Сергей Карякин Игры БРИКС Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин надеется, что еще выступит в международных турнирах.

– Российский спорт находится в сложной ситуации. Чувствуете это на себе?

– Глупо отрицать, что что‑то поменялось из‑за международной повестки. Но думаю, с точки зрения развития спорта внутри страны есть очень хорошие перспективы. Сейчас стало проводиться больше турниров для россиян и дружественных стран. В этих условиях можем развиваться как раз.

– Есть ощущение, что нынешняя ситуация снижает мотивацию у молодых спортсменов, так как нельзя участвовать в международных турнирах.

– С одной стороны, снижает, а с другой – мы можем проводить какие‑то альтернативные соревнования: со странами БРИКС, например. У нас есть много дружественных стран, так что этим нужно заниматься.

Для молодежи же главное не терять форму и тренироваться. Если ты всегда готов, то будет шанс выступить достойно.

– Вы лично видите свет в конце тоннеля? Хотите выступать на международных стартах?

– Конечно, это было бы более полноценно для спортсмена. Я всю сознательную жизнь выступаю на международных турнирах, но, конечно, для возвращения должно пройти время. Дай бог, когда‑то это случится, – сказал шахматист.

Ранее Карякин отказался от участия в Кубке мира в нейтральном статусе.

Сергей Карякин: «Я отказался играть на Кубке мира. Либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо»

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