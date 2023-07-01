Рейтинг ФИДЕ. Непомнящий опустился на 5-е место, Карлсен лидирует, Накамура – 2-й, Карякин – 11-й

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на 5-е место в новом рейтинге ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ

1 июля

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2835

2. Хикару Накамура (США) – 2787

3. Фабиано Каруана (США) – 2782

4. Дин Лижэнь (Китай) – 2780

5. Ян Непомнящий (Россия) – 2779

6. Алиреза Фируджа (Франция) – 2787

7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2775

8. Уэсли Со (США) – 2769

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754

10. Рихард Раппорт (Румыния) – 2752

11. Сергей Карякин (Россия) – 2750

12. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2747

13. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2744

14. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2742

15. Левон Аронян (США) – 2742...

18. Александр Грищук (Россия) – 2736...

28. Даниил Дубов (Россия) – 2716

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

1 комментарий

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yarni
У Фируджи 2777 наверное
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