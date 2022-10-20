Ханс Ниманн подал в суд на Магнуса Карлсена, который обвинил его в читерстве. Американец требует 100 миллионов долларов за ущерб репутации

Американский гроссмейстер подал в суд на действующего чемпиона мира по шахматам норвежца , который обвинил его в читерстве.

Ниманн опубликовал в соцсети иск в окружной суд штата Миссури, США. «Мой иск говорит сам за себя», – написал он в комментарии.

Помимо Карлсена, в качестве ответчиков указаны веб-сайт Chess.com, американец , компания Карлсена Play Magnus Group и шахматист Дэнни Ренш.

За причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни» Ниманн требует от ответчиков 100 миллионов долларов.

Травля Ниманна уже на пределе: соперник забрал с доски его короля, сломал и бросил не на ту клетку

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах