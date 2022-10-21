Сергей Карякин: «Я за то, чтобы Ниманн чуть-чуть приструнил людей, которые высказывают жесткие обвинения в его адрес»

Российский гроссмейстер прокомментировал новость о том, что американец подал в суд на действующего чемпиона мира по шахматам норвежца , обвинившего его в читерстве.

Помимо Карлсена, в качестве ответчиков указаны веб-сайт Chess.com, американец , компания Карлсена Play Magnus Group и шахматист Дэнни Ренш.

За причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни» Ниманн требует от ответчиков 100 миллионов долларов.

«Скажу честно, понять Ниманна можно. Мы не знаем, было с его стороны читерство или нет. Это (обвинение Карлсена) ничем не доказано. Он имеет полное право защищать честь и достоинство в суде.

Считаю, что в американских судах у него есть шансы. Не знаю насчет 100 млн, но какую-то компенсацию он может получить.

В целом я за то, чтобы он чуть-чуть приструнил этих людей, так как они позволяют себе высказывать слишком жесткие, недоказуемые обвинения в его адрес. Я смотрел только что завершившийся чемпионат США.

Там Ниманна полностью обыскивали, у него не было возможности читерить и он играл достойно. Он не такой слабый шахматист, как его рисуют, он приличный игрок. Думаю, у него перспективное шахматное будущее», – сказал Карякин.

Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами