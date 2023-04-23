Непомнящий о словах главы ФШР про «обезьяну с гранатой»: «Я не хотел бы на этом заострять внимание»

Ян Непомнящий ответил на слова Андрея Филатова, сравнившего его с «обезьяной с гранатой».

Ранее Непомнящий, говоря о своем шахматном стиле, заявил, что «в неудачные дни играет как обезьяна». Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в свою очередь отметил: «Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».

– Филатов сказал, что вы выглядите как обезьяна с гранатой. Это вас сильно задело?

– Хороший вопрос. Но, полагаю, я не хотел бы на этом заострять внимание, – цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Команда Непомнящего о словах главы ФШР про «обезьяну с гранатой»: «Филатов не может не понимать, что его высказывания — обесценивание труда всех, кто занят реальным делом»