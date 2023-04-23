Непомнящий о словах главы ФШР про «обезьяну с гранатой»: «Я не хотел бы на этом заострять внимание»

Теги Ян Непомнящий Андрей Филатов ФШР Шахматы

Ян Непомнящий ответил на слова Андрея Филатова, сравнившего его с «обезьяной с гранатой».

Ранее Непомнящий, говоря о своем шахматном стиле, заявил, что «в неудачные дни играет как обезьяна». Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в свою очередь отметил: «Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».

– Филатов сказал, что вы выглядите как обезьяна с гранатой. Это вас сильно задело?

– Хороший вопрос. Но, полагаю, я не хотел бы на этом заострять внимание, – цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Команда Непомнящего о словах главы ФШР про «обезьяну с гранатой»: «Филатов не может не понимать, что его высказывания — обесценивание труда всех, кто занят реальным делом»

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3 комментария

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asusp527
Ян воспитанный и уравновешенный👏
Удачи!
+5
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Додик Аксель
Ян сосредоточен на важном для себя матче, а тут подобного рода вопросы от любителей скандалов, интриг и расследований.
+2
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Andrey Orlov
Уверен что Филатов считает, что сделал комплимент, Ян сказал, что когда плохо играет, то обезьяна, Филатов сказал, что даже в такие дни ему есть чем ответить ("граната"). А СМИ опять раздули
0
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