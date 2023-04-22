Команда Непомнящего о словах главы ФШР про «обезьяну с гранатой»: «Филатов не может не понимать, что его высказывания — обесценивание труда всех, кто занят реальным делом»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Андрей Филатов ФШР Шахматы

Команда Яна Непомнящего выступила с заявлением о словах главы ФШР Андрея Филатова.

Отмечается, что текст не является официальным заявлением Яна Непомнящего или его менеджера Зои Арнацкой.

Ранее Филатов, комментируя результат седьмой партии матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем, сравнил российского гроссмейстера с «обезьяной с гранатой».

«На протяжении всего времени подготовки к матчу Федерация шахмат России вела очень странную игру, на словах изображая кипучую деятельность и горячую поддержку, а на деле вставляя нашей команде палки в колеса. Чуть позже вы увидите наш обстоятельный и подробный пресс-релиз о том, что было сделано и делается нами при невероятной поддержке компании «Норникель». Сейчас же мы хотим дать комментарий к интервью президента Федерации шахмат России.

Г-н Филатов намекает на плохую моральную подготовку Яна из-за некачественной работы его команды, называя российского спортсмена «обезьяной с гранатой».

Мы полностью признаем право любого человека на высказывание своего личного мнения. Но если человек занимает высокий государственный пост, напрямую связанный с происходящими событиями, его слова — это уже больше, чем личная позиция. И урон они наносят больший, потому что ударяют по репутации людей. Тем более что это было озвучено официально, это прозвучало в интервью ТАСС. Прозвучало, заметим, после выигранной Яном партии.

Г-н Филатов не может не понимать, что его импульсивные высказывания в разгар матча — это обесценивание труда всех, кто занят реальным делом и бьется каждый день вместе с Яном в рамках своих задач и компетенций.

Мы отвечаем на языке фактов. За 9 лет успешного (согласно статье в Википедии*) управления ФШР шахматная корона в нашу страну так и не вернулась. Может быть, пора дать возможность более современной и гибкой команде применить свои таланты и знания ради достижения столь важной для страны цели?! Или хотя бы не мешать.

Ни на что не намекаем, но раз уж речь зашла о сравнениях с живой природой, позиция хамелеона — очень удобная позиция. Похвалы Яну в одном интервью и насмешливая критика в другом выглядит как информационное шулерство. Победой окончится матч или поражением, в любом случае можно заявить: «Как я и говорил!»

Команда NEPOTEAM, однако, с такой позицией активно не согласна и будет сражаться до конца вместе со своим претендентом. Спасибо за легкое чувство спортивной злости. Быть может, именно его нам и не хватало», – говорится в заявлении Nepoteam.

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36 комментариев

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Наталия Васильева
Молодцы, что не промолчали. Одно дело, когда Ян сам над собой иронизирует, другое - когда официальное лицо выдаёт такую ерунду
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Adeen
Ответ Neyron
Комментарий удален модератором
Как вы ####### всех. Вообще. Ни одной новости без ваших комментарий с политикой.
+22
-5
+17
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Bergkamp007
Филатов - это помойная яма, когда рот открывается, начинает вонять
+19
-3
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whereissuso
Во Франции в похожем случае чиновник подал в отставку.
+15
-2
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Melnikov1968
Во время матча необходима поддержка. Может Ян играет не идеально, только к чему эти сравнения на уровне Комеди Клаб? Филатов недоволен тем, что Ян не обращается к нему за помощью или какие-то другие подводные камни?
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#nikon
Ответ whereissuso
Во Франции в похожем случае чиновник подал в отставку.
Во Франции даже президенту засветили сырым яйцом в башку. А у нас даже Филатова не трогают. Всётки в Европе свободы больше чем у нас!
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revol83
Странное заявление от главы вшр, напоминает какие то подковерные игры.
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Сергей Жарковский
Вообще то такими словами чинуше такого ранга не следует!
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#nikon
Команда Непомнящего чётко сформулировала, что Филатова пора менять. И с этой мыслью можно согласиться, потому что кроме денег у Филатова больше ничего нет.
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batterbin
Максимально дипломатично.
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asusp527
Ответ Melnikov1968
Во время матча необходима поддержка. Может Ян играет не идеально, только к чему эти сравнения на уровне Комеди Клаб? Филатов недоволен тем, что Ян не обращается к нему за помощью или какие-то другие подводные камни?
Не копайте слишком глубоко, это обычная словесная шелуха чиновников, от них можно и не такое услышать, ведь знают что никто не одернет.
На извинения рассчитывать не приходится, да и не нужны они никому..
+5
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imaxim
Ответ Neyron
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Вы записались добровольцем уже?
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YOKODZUMA
Ответ whereissuso
Во Франции в похожем случае чиновник подал в отставку.
Вы что хотите как во Франции.
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MaxBiker
Послушать Карякина и теперь вот команду Непо, то можно сделать вывод что в ФШР сидят одни жулики, воры и предатели… тогда почему их не разгонят поганой метлой? У кого есть возможность это сделать? И почему этого хамелеона выбрали опять в главу ФШР?

Не сильно в теме. Одни вопросы.
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Григ77
А разве федерация шахмат это государственная организация ?
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breeze1989
Ответ #nikon
Команда Непомнящего чётко сформулировала, что Филатова пора менять. И с этой мыслью можно согласиться, потому что кроме денег у Филатова больше ничего нет.
Это основное, что нужно федерации шахмат РФ. А что за непотим, кстати? Кто эти люди?
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justbored
Ответ Сергей Жарковский
Вообще то такими словами чинуше такого ранга не следует!
Он либо "чинуша" (уничижительное) либо "такого ранга" (пиететный).
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#nikon
Ответ justbored
Be careful what you wish for.
Почему надо бояться конкурса? Конкуренция это хорошо.
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justbored
Ответ Killyr
в смысле, перевели не так, как можно превратно истолковать??
Ну я перечитал это высказывание его. Ну да, там была шпилька в адрес команды. Но прям шпилечка. Нельзя такими чувствительными быть.
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Killyr
Ответ justbored
Вероятно потому что его явно превратно истолковали.
в смысле, перевели не так, как можно превратно истолковать??
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justbored
Ответ #nikon
Почему надо бояться конкурса? Конкуренция это хорошо.
Нет, ну просто узок круг. Люди с улицы явно не зайдут. Интересны претенденты на желанное кресло.
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#nikon
Ответ justbored
Ну и кто ж там более "современные и гибкие"? Наверняка есть кандидаты.
Шаг №1. Признать работу Филатова за 9 лет неудовлетворительной.
Шаг №2. Объявить конкурс программ развития шахмат в России с одновременными выборами нового главы ФШР.
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#nikon
Ответ asusp527
Это да, но боюсь сырое яйцо тут не поможет по причине большой твердости лба...
Тогда дуплетом.
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asusp527
Ответ #nikon
Во Франции даже президенту засветили сырым яйцом в башку. А у нас даже Филатова не трогают. Всётки в Европе свободы больше чем у нас!
Это да, но боюсь сырое яйцо тут не поможет по причине большой твердости лба...
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Коэн Варвар
Надеюсь, Ян всего этого не слышит
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