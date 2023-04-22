Команда Непомнящего о словах главы ФШР про «обезьяну с гранатой»: «Филатов не может не понимать, что его высказывания — обесценивание труда всех, кто занят реальным делом»

Команда Яна Непомнящего выступила с заявлением о словах главы ФШР Андрея Филатова.

Отмечается, что текст не является официальным заявлением Яна Непомнящего или его менеджера Зои Арнацкой.

Ранее Филатов, комментируя результат седьмой партии матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем, сравнил российского гроссмейстера с «обезьяной с гранатой».

«На протяжении всего времени подготовки к матчу Федерация шахмат России вела очень странную игру, на словах изображая кипучую деятельность и горячую поддержку, а на деле вставляя нашей команде палки в колеса. Чуть позже вы увидите наш обстоятельный и подробный пресс-релиз о том, что было сделано и делается нами при невероятной поддержке компании «Норникель». Сейчас же мы хотим дать комментарий к интервью президента Федерации шахмат России.

Г-н Филатов намекает на плохую моральную подготовку Яна из-за некачественной работы его команды, называя российского спортсмена «обезьяной с гранатой».

Мы полностью признаем право любого человека на высказывание своего личного мнения. Но если человек занимает высокий государственный пост, напрямую связанный с происходящими событиями, его слова — это уже больше, чем личная позиция. И урон они наносят больший, потому что ударяют по репутации людей. Тем более что это было озвучено официально, это прозвучало в интервью ТАСС. Прозвучало, заметим, после выигранной Яном партии.

Г-н Филатов не может не понимать, что его импульсивные высказывания в разгар матча — это обесценивание труда всех, кто занят реальным делом и бьется каждый день вместе с Яном в рамках своих задач и компетенций.

Мы отвечаем на языке фактов. За 9 лет успешного (согласно статье в Википедии*) управления ФШР шахматная корона в нашу страну так и не вернулась. Может быть, пора дать возможность более современной и гибкой команде применить свои таланты и знания ради достижения столь важной для страны цели?! Или хотя бы не мешать.

Ни на что не намекаем, но раз уж речь зашла о сравнениях с живой природой, позиция хамелеона — очень удобная позиция. Похвалы Яну в одном интервью и насмешливая критика в другом выглядит как информационное шулерство. Победой окончится матч или поражением, в любом случае можно заявить: «Как я и говорил!»

Команда NEPOTEAM, однако, с такой позицией активно не согласна и будет сражаться до конца вместе со своим претендентом. Спасибо за легкое чувство спортивной злости. Быть может, именно его нам и не хватало», – говорится в заявлении Nepoteam.