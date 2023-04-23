Вице-президент ФШР: «Лижэнь позволил Непомнящему легко доплыть до ничейной гавани. Надо похвалить команду Яна за подготовку к сегодняшней партии»

Вице-президент ФШР похвалил Яна Непомнящего после ничьей в 10-й партии с Дин Лижэнем.

Сейчас российский гроссмейстер лидирует в матче за звание чемпиона мира. Общий счет – 5,5:4,5.

«В первую очередь, это характер самого дебюта. Китаец явно не угадал с позицией после дебюта. Сразу было понятно, что если там что-то и выжимать, то небольшое преимущество в эндшпиле. И Ян, мне кажется, был готов именно к такому повороту, возможно, у него это было в анализе.

Он довольно быстро все исполнил. Яну, в целом, было просто играть. Ясная позиция, ясно, что делать, никаких двусмысленностей. Китаец позволил Яну легко доплыть до ничейной гавани.

Надо похвалить команду Яна за подготовку к сегодняшней партии. Черный цвет они очень легко отстояли», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем в десятой партии