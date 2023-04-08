Ян Непомнящий – на вопрос о своем стиле: «В неудачные дни играю как обезьяна»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий ответил на вопрос о том, с каким животным можно ассоциировать его стиль игры.

«Прежде всего, я считаю, что все игроки в той или иной степени стараются быть универсальными.

О себе могу сказать, что в неудачные дни я играю как обезьяна», – сказал он на пресс-конференции в Астане.

С 9 апреля по 1 мая в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»

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