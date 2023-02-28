Дворкович о переходе ФШР в Азию: «Для россиян это возможность более свободно играть на турнирах. Это взаимное решение, у нас одна шахматная семья»

Теги ФИДЕ сборная России Аркадий Дворкович сборная России жен ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович положительно оценил переход Федерации шахмат России в Азию.

Сегодня на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации (АСF) делегаты приняли решение о вступлении ФШР в организацию. 

«Азиатские коллеги и друзья положительно оценивают вклад России в развитие шахмат.

Для российских шахматистов это возможность более свободно играть на турнирах, участвовать в континентальных чемпионатах в такое трудное время, которое мы переживаем сейчас.

Это взаимное решение, взаимное согласие – у нас одна шахматная семья. Рассчитываем, что в конечном счете вся семья будет в хорошей ситуации», – сказал Дворкович.

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий