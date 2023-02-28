Дворкович о переходе ФШР в Азию: «Для россиян это возможность более свободно играть на турнирах. Это взаимное решение, у нас одна шахматная семья»
Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович положительно оценил переход Федерации шахмат России в Азию.
Сегодня на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации (АСF) делегаты приняли решение о вступлении ФШР в организацию.
«Азиатские коллеги и друзья положительно оценивают вклад России в развитие шахмат.
Для российских шахматистов это возможность более свободно играть на турнирах, участвовать в континентальных чемпионатах в такое трудное время, которое мы переживаем сейчас.
Это взаимное решение, взаимное согласие – у нас одна шахматная семья. Рассчитываем, что в конечном счете вся семья будет в хорошей ситуации», – сказал Дворкович.
Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?
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