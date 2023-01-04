Тренер сборной России Рублевский об уходе Костенюк: «Это не суперкритично. У нас сейчас очень длинная скамейка, мы с такой потерей справимся»

Теги Александра Костенюк Сергей Рублевский сборная России сборная Швейцарии Шахматы

Главный тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский рассказал о возможном переходе Александры Костенюк в Швейцарию.

«Могу сказать, что от ФИДЕ никаких официальных уведомлений в нашу федерацию по ее переходу в швейцарскую федерацию не поступало. Я с ней общался под Новый год сообщениями, она ничего мне не говорила.

Александра – один из ведущих игроков сборной, но это для нас не суперкритично. У нас сейчас очень длинная скамейка, мы с такой потерей справимся», – сказал Рублевский.

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