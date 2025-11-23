«Да ну нафиг». Непомнящий после зевка Есипенко в полуфинале Кубка мира
Ян Непомнящий отреагировал на зевок Андрея Есипенко в полуфинале Кубка мира.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий эмоционально отреагировал на поражение Андрея Есипенко на Кубке мира в Индии.
В 1/2 финала Есипенко уступил китайцу Вэй И на тай-брейке. В решающей партии Андрей имел перевес в позиции на доске, однако на 56-м ходу зевнул ладью.
«Да ну нафиг», – написал Непомнящий в своем телеграм-канале, добавив два эмодзи (с лицом, прикрывающимся рукой, и с покрасневшим лицом).
В матче за третье место Есипенко сыграет с Нодирбеком Якуббоевым из Узбекистана. Три лучших игрока Кубка мира получат право сыграть в турнире претендентов 2026 года.
