Карякин о переходе российских шахмат в Азию: «Очень хорошее, правильное решение. У нас заново появляется уверенность в завтрашнем дне»

Сергей Карякин поддержал решение о переходе российских шахмат в Азию.

Ранее стало известно, что Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (ACF).

– Переход в Азию считаю очень хорошим, правильным решением. Во-первых, теперь мы знаем, что наши шахматисты могут участвовать в международных соревнованиях. У нас заново появляется уверенность в завтрашнем дне после прошлого года, когда была шаткая ситуация.

Во-вторых, в Азии к нам хорошо относятся, в том числе местные национальные шахматные федерации. С федерациями Индии и Китая у нас хорошие отношения. Ну и самое главное, что в Азии выше конкуренция. Соперники там сильнее. Это, кстати, значит, что нам будет сложнее. Шахматные школы Китая, Индии и еще ряда стран очень быстро развиваются. Это новый стимул для наших игроков.

– Вы обсуждали ситуацию с зарубежными коллегами?

– К этому же давно шло. Уже ранее объявляли о переходе России в Азию. Общественность уже была готова. Учитывая политическую ситуацию, это логичное и правильное решение. Из шахматистов пока мало кто высказался, но я думаю, что большинство вполне довольно, – сказал российский гроссмейстер.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?