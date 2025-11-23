Смагин о проигрыше Есипенко в полуфинале Кубка мира: «Разные бывают зевки, но здесь был совсем нелепейший. Очень обидная ошибка»

Сергей Смагин: Есипенко допустил чудовищный зевок в партии с Вэй И.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР ) Сергей Смагин чудовищной ошибку Андрея Есипенко в полуфинале Кубка мира.

Есипенко уступил представителю Китая Вэй И на тай-брейке.

«Все-таки высокое игровое напряжение заметно сказывается на принятии решений. Когда идет плей-офф и каждый ход на вес золота, надо делать, может быть, не лучшие ходы, а надежные.

Понятно, что Андрей увлекся профилактикой позиции и забыл, что у него ладья находится под боем. И этот чудовищный зевок даже не вдвойне, а втройне обиден, потому что позиция у нашего шахматиста уже была почти выигранной. Просто нет слов. Конечно, разные зевки часто бывают, но здесь он был совсем нелепейший.

Я могу назвать только одну версию. Андрей уже понимал, что у него лучше, и, может быть, понимал, что уже выиграно, и это чувство сыграло с ним злую шутку. А ему надо было делать крепкие ходы.

Возможно, он и не выиграл бы, но такую позицию точно не проиграл бы. На Кубке мира это, конечно, самый жуткий зевок. Андрею сейчас надо взять себя в руки, потому что ему еще предстоит важнейший матч за третье место и путевку на турнир претендентов», – сказал Смагин.