  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Смагин о проигрыше Есипенко в полуфинале Кубка мира: «Разные бывают зевки, но здесь был совсем нелепейший. Очень обидная ошибка»
1

Смагин о проигрыше Есипенко в полуфинале Кубка мира: «Разные бывают зевки, но здесь был совсем нелепейший. Очень обидная ошибка»

Сергей Смагин: Есипенко допустил чудовищный зевок в партии с Вэй И.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин чудовищной ошибку Андрея Есипенко в полуфинале Кубка мира.

Есипенко уступил представителю Китая Вэй И на тай-брейке.

«Все-таки высокое игровое напряжение заметно сказывается на принятии решений. Когда идет плей-офф и каждый ход на вес золота, надо делать, может быть, не лучшие ходы, а надежные.

Понятно, что Андрей увлекся профилактикой позиции и забыл, что у него ладья находится под боем. И этот чудовищный зевок даже не вдвойне, а втройне обиден, потому что позиция у нашего шахматиста уже была почти выигранной. Просто нет слов. Конечно, разные зевки часто бывают, но здесь он был совсем нелепейший.

Я могу назвать только одну версию. Андрей уже понимал, что у него лучше, и, может быть, понимал, что уже выиграно, и это чувство сыграло с ним злую шутку. А ему надо было делать крепкие ходы.

Возможно, он и не выиграл бы, но такую позицию точно не проиграл бы. На Кубке мира это, конечно, самый жуткий зевок. Андрею сейчас надо взять себя в руки, потому что ему еще предстоит важнейший матч за третье место и путевку на турнир претендентов», – сказал Смагин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Сергей Смагин
Кубок мира
logoАндрей Есипенко
ФШР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
«Да ну нафиг». Непомнящий после зевка Есипенко в полуфинале Кубка мира
23 ноября, 12:40
Кубок мира. 1/2 финала. Есипенко проиграл Вэй И на тай-брейке, Синдаров победил Якуббоева
23 ноября, 11:35
Ян Непомнящий: «Я всегда играю за сборную России с большим удовольствием, несмотря на разногласия с федерацией. Для меня самые интересные турниры – командные»
23 ноября, 09:09
Главные новости
Непомнящий о Кубке мира на Гоа: «Можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации»
вчера, 21:06
Анатолий Карпов: «Выход Есипенко в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов»
вчера, 17:35
Андрей Есипенко: «Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, это что-то невероятное, очень тяжело. Спасибо большое всем за поддержку, за веру!»
вчера, 17:07
Александр Ткачев: «Успех Есипенко показывает, что и в мужских шахматах успешно идет постепенная смена поколений»
вчера, 14:38
Андрей Филатов: «Есипенко необыкновенно мощно провел Кубок мира, потерпев лишь одно обидное поражение. Поздравляю его с крупным успехом»
вчера, 13:48
⚡ Кубок мира. Финал. Есипенко обыграл Якуббоева в матче за бронзу и завоевал путевку на турнир претендентов, Синдаров и Вэй И проведут тай-брейк
вчера, 12:45
Горячкина о победе на командном ЧМ: «Считаю, что нам удалось защитить титул. Турниры, где мы не участвовали, не считаются»
24 ноября, 19:10
Путин поздравил российских шахматисток с победой на командном ЧМ: «Вы продемонстрировали яркую, талантливую игру, отличную подготовку и победный настрой»
24 ноября, 17:21
Директор ФШР Ткачев: «Успешные результаты наших команд лишний раз подтверждают, что без россиян мировой спорт неполноценен»
24 ноября, 13:51
Ян Непомнящий: «Проблема Кубка мира в том, что один неудачный день отправляет тебя домой. Мне не удалось акклиматизироваться и начать турнир в своей тарелке»
24 ноября, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31