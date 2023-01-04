Костенюк о переходе в Швейцарию: «Давайте вернемся к этому вопросу в 2024 году, когда будет официальная информация»

Теги Александра Костенюк сборная России сборная Швейцарии Шахматы

Российская шахматистка Александра Костенюк прокомментировала информацию о том, что собирается перейти в сборную Швейцарии.

Костенюк – 12-я чемпионка мира по шахматам. О ее переходе сообщила Федерация шахмат Швейцарии.

«Пока, честно говоря, комментировать нечего. Давайте вернемся к этому вопросу в 2024 году, когда будет официальная информация», – сказала Костенюк.

Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷‍♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000

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