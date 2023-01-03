«По‑моему, Костенюк еще не приняла решения, что она будет делать через год». Глава ФШР Филатов о переходе в сборную Швейцарии

Теги Александра Костенюк сборная России жен Андрей Филатов ФШР Шахматы

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал информацию о переходе 12-й чемпионки мира Александры Костенюк в сборную Швейцарии.

Ранее швейцарская федерация сообщила, что Костенюк будет выступать под флагом этой страны с 1 января 2024 года.

– Мне сложно говорить за швейцарскую федерацию, почему они вывесили эту новость у себя на сайте.

Мне кажется, вряд ли у швейцарцев есть убежденности, что переход точно состоится в 2024 году. По‑моему, сама Костенюк еще не приняла решения, что она будет делать через год.

– С самой спортсменкой общались по этому поводу?

– Она не хочет ничего комментировать, потому что нет темы для обсуждения, с ее точки зрения, – сказал Филатов.

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1 комментарий

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мяу
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Может она загадала желание на новый год и решила подождать до 24-го
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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