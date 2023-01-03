Федерация шахмат России еще не получила официального уведомления о переходе Костенюк в Швейцарию

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Федерация шахмат России (ФШР) не получала официального уведомления о переходе Александры Костенюк в Федерацию шахмат Швейцарии.

Ранее швейцарская федерация сообщила, что Костенюк будет выступать под флагом этой страны с 1 января 2024 года.

Костенюк – 12-я чемпионка мира по шахматам. Ранее она была замужем за гражданином Швейцарии, поэтому имеет паспорт страны уже более 10 лет. 

«Нам не поступало официального уведомления от ФИДЕ (Международной шахматной федерации – Sports.ru) о переходе Александры», – заявили в пресс‑службе ФШР.

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