«У нас замена довольно быстро найдется». Вице-президент ФШР Смагин о переходе Костенюк в сборную Швейцарии

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал информацию о переходе 12-й чемпионки мира Александры Костенюк в сборную Швейцарии.

«Конечно, это потеря, потому что Александра – хороший, сильный командный игрок. Но в свете тех тенденций, которые есть в российских шахматах, у нас довольно быстро замена найдется.

У нас есть ядро талантливых шахматисток – это Горячкина, Шувалова, Лагно. Думаю, за год такую замену ФШР подготовит, нужно давать нашим молодым шахматисткам шанс, и я уверен, что они раскроются.

Для большинства тех, кто в курсе, это совсем не неожиданное решение. У нее гражданство Швейцарии, так как ее первый муж – швейцарец. Поэтому ситуация естественна», – сказал Смагин.

12-я чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию