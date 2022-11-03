Сергей Карякин: «Ситуация неприятная, но врачи говорят, что у Карпова положительная динамика, и все будет хорошо»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о состоянии 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, который ранее был госпитализирован.

«Я на связи с его родственниками. Ситуация неприятная, все случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что [у Карпова] положительная динамика, и все будет хорошо», – заявил Карякин.

Помощник Карпова Альберт Степанян объяснял, что причиной госпитализации стало сотрясение мозга в результате неудачного падания. При этом он опроверг информацию о возможном нападении на шахматиста.

По информации «Известий», Карпову были диагностировали множественные травмы, включая гематомы головы, переломы правой теменной и правой височной костей.

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