Помощник Карпова: «Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы – ересь какая-то»

Альберт Степанян, помощник 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал, что гроссмейстера выпишут из больницы в течение недели.

Накануне в СМИ появилась информация, что Карпов был найден без сознания с черепно-мозговой травмой и находится в реанимации. Также сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Действительно, произошел неприятный инцидент. Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой.

Его увезли в больницу, где врачи оказали помощь. Переломов нет, Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что в течение недели его выпишут.

Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы – это ересь какая-то», – добавил Степанян.

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