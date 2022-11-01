Карякин о Карпове: «Погода сильно испортилась, выпал первый снег, вот и упал неудачно. Его окружение уверено, что он идет на поправку»

рассказал о состоянии госпитализированного Анатолия Карпова.

Накануне 12-й чемпион мира по шахматам был найден без сознания с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Он находится в реанимации.

«Я на связи с Анатолием Евгеньевичем через его помощников. Желаю ему скорейшего выздоровления.

Бывает так, что на ровном месте получаются такие травмы. Погода сильно испортилась, выпал первый снег, вот и упал неудачно. Всякое случается в жизни.

Надо Анатолия Евгеньевича поддержать в такой ситуации. Подробностей о его текущем состоянии не знаю, но его окружение уверено, что он идет на поправку», – сказал Карякин.

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