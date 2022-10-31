Сергей Карякин: «Я на связи с помощниками Анатолия Карпова. Знаю, что все не так, как пишут в телеграм-каналах»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин подтвердил, что 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов был госпитализирован. 

«Он находится в больнице. Неудачно упал.

Я на связи с помощниками Анатолия Евгеньевича. Знаю, что все не так, как пишут в телеграм-каналах.

Хочется просто пожелать здоровья Анатолию Евгеньевичу», – сказал Карякин. 

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