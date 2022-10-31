Сергей Карякин: «Я на связи с помощниками Анатолия Карпова. Знаю, что все не так, как пишут в телеграм-каналах»

Российский гроссмейстер подтвердил, что 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов был госпитализирован.

«Он находится в больнице. Неудачно упал.

Я на связи с помощниками Анатолия Евгеньевича. Знаю, что все не так, как пишут в телеграм-каналах.

Хочется просто пожелать здоровья Анатолию Евгеньевичу», – сказал Карякин.

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в коме? Что известно на данный момент