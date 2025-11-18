Дубов о договорной ничьей с Непомнящим: «Нам не нравилась организация ЧМ по блицу. Мы выразили свой протест при помощи «танца коней»

Дубов объяснил, почему они с Непомнящим решили сыграть договорную ничью.

Российский гроссмейстер Даниил Дубов объяснил, почему они с Яном Непомнящим сыграли договорную ничью на ЧМ по блицу.

Дубов и Непомнящий сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу-2023 в Самарканде. Главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

«Был большой скандал в шахматном мире. Я не чувствую стыда и могу говорить об этом открыто. Мы играли чемпионат мира по блицу, в таких турнирах всегда делается много договорных ничьих.

«Договорная ничья» звучит плохо, но у нас это наиболее вероятный результат. Партия Дубова и Непомнящего завершится так с наибольшей вероятностью, поэтому, если вы играете в этом турнире, мы вас таким результатом не обворовываем.

Этика работает так, что если вы кого-то обыграете, когда сыграете договорную ничью, то за это и убить можно. А мы вничью сыграли бы в любом случае. Тем более когда она обоим выгодна.

Таких партий обычно играют миллион, и на них закрывают глаза. Но в тот момент нам не нравилась организация, они очень сильно все задерживали. Мы выразили свой протест ничьей при помощи «танца коней» – симметрично ходили конями, чтобы пройти всю доску и вернуться в первоначальное положение», – сказал Дубов в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First&Red .

