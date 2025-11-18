  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Дубов о договорной ничьей с Непомнящим: «Нам не нравилась организация ЧМ по блицу. Мы выразили свой протест при помощи «танца коней»
1

Дубов о договорной ничьей с Непомнящим: «Нам не нравилась организация ЧМ по блицу. Мы выразили свой протест при помощи «танца коней»

Дубов объяснил, почему они с Непомнящим решили сыграть договорную ничью.

Российский гроссмейстер Даниил Дубов объяснил, почему они с Яном Непомнящим сыграли договорную ничью на ЧМ по блицу. 

Дубов и Непомнящий сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу-2023 в Самарканде. Главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

«Был большой скандал в шахматном мире. Я не чувствую стыда и могу говорить об этом открыто. Мы играли чемпионат мира по блицу, в таких турнирах всегда делается много договорных ничьих.

«Договорная ничья» звучит плохо, но у нас это наиболее вероятный результат. Партия Дубова и Непомнящего завершится так с наибольшей вероятностью, поэтому, если вы играете в этом турнире, мы вас таким результатом не обворовываем.

Этика работает так, что если вы кого-то обыграете, когда сыграете договорную ничью, то за это и убить можно. А мы вничью сыграли бы в любом случае. Тем более когда она обоим выгодна. 

Таких партий обычно играют миллион, и на них закрывают глаза. Но в тот момент нам не нравилась организация, они очень сильно все задерживали. Мы выразили свой протест ничьей при помощи «танца коней» – симметрично ходили конями, чтобы пройти всю доску и вернуться в первоначальное положение», – сказал Дубов в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First&Red

Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Даниил Дубов
logoЯн Непомнящий
logoчемпионат мира по блицу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий, Ниманн и Мурзин выбыли, Дубов, Гукеш, Артемьев, Землянский, Есипенко, Наер и Гребнев прошли в следующую стадию
6 ноября, 15:23
Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Гукеш – 9-й, Непомнящий остался 19-м
31 октября, 14:34
Сергей Карякин: «Сейчас у нас есть упадок в мужских шахматах. Скептически оцениваю шансы наших игроков отобраться на турнир претендентов»
31 октября, 13:37
Главные новости
Командный чемпионат мира (жен). Россия обыграла США, Казахстан, Испанию и встретится с Азербайджаном
сегодня, 18:25Live
Кубок мира. 1/4 финала. Есипенко обыграл Шенкленда на тай-брейке, Жоспем уступил Синдарову, Вэй И победил Эригайси
сегодня, 13:08
ФИДЕ обсудит снятие ограничений с российских шахматистов 14 декабря
вчера, 13:27
Даниил Дубов: «Когда со мной играют на победу, мне психологически легче. Больше всего не люблю, когда меня пытаются взять «тупизной»
17 ноября, 22:22
Дубов об онлайн-турнирах: «Мне это не нравится – исчезает социальная часть. Это работа без удовольствия, потому что нельзя ни с кем пообщаться»
17 ноября, 21:33
«Карлсен по ходу партии мог орать матом на норвежском. У меня такого нет: я буйный, но подожду до прихода в отель». Дубов об эмоциях в шахматах
17 ноября, 21:25
«Караван идет. Не хотим обращать на это внимания». Филатов о протестах Федерации шахмат Украины против участия россиянок в командном ЧМ
17 ноября, 20:03
Кубок мира. 1/8 финала. Дубов проиграл Шенкленду на тай-брейке, Есипенко одолел Гребнева, Харикришна уступил Жоспему, другие результаты
16 ноября, 14:03
Александр Ткачев: «Уход Народицкого – трагедия. Но абсолютно неправильно, что в его смерти стали огульно обвинять Крамника»
14 ноября, 19:21
Александр Ткачев: «На данный момент две из трех шахматных корон принадлежат россиянам. Значение имеет, кто владеет титулами, а не какой у чемпиона рейтинг»
14 ноября, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31