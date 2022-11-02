Сергей Карякин: «Карпов находится в больнице, состояние стабильное. Он рвется домой и хочет, чтобы его выписали»

Российский гроссмейстер рассказал о состоянии 12-го чемпиона мира по шахматам .

В понедельник появилась информация, что Карпов госпитализирован с черепно-мозговой травмой в НИИ Склифосовского. Сообщалось, что гроссмейстер в реанимации.

«Я продолжаю быть на связи с близкими Анатолия Евгеньевича. Сейчас ситуация такая – он находится в больнице, состояние у него стабильное.

Он очень активный человек, рвется домой и хочет, чтобы его выписали. Но врачи не могут взять на себя такую ответственность, поэтому ему рекомендовано лечение в больнице.

Поэтому он пока находится в клинике. Но, как говорят врачи, наблюдается положительная динамика», – сказал Карякин.