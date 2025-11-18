ФИДЕ обсудит снятие ограничений с российских шахматистов 14 декабря

На Генассамблее ФИДЕ обсудят возвращение флага и гимна российским шахматистам.

Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ) обсудит возвращение флагов и гимнов российским и белорусским шахматистам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

С данным предложением выступила Федерация шахмат России (ФШР), вопрос был внесен в повестку генассамблеи, заседание которой состоится 14 декабря в онлайн-формате.

В 2022 году российские шахматисты были отстранены от командных турниров.

В январе 2025 года ФИДЕ разрешила юношеским и паралимпийским командам выступать в нейтральном статусе. В июле этого же года женская сборная России получила допуск к участию в чемпионате мира под флагом ФИДЕ.