  • «Карлсен по ходу партии мог орать матом на норвежском. У меня такого нет: я буйный, но подожду до прихода в отель». Дубов об эмоциях в шахматах
Даниил Дубов: в шахматах никто не сдерживает эмоции, бывают конфликты.

Российский гроссмейстер Даниил Дубов рассказал, что шахматисты нередко выражают эмоции и конфликтуют во время партий.

– Расскажите об эмоциях в шахматах? Что вы с ними делаете? Ведь в интернете нет видео, где шахматист, сделав неправильный ход, ломает доску об стол и визжит.

– Как раз сейчас завирусилось видео, где Магнус проигрывает Гукешу и бьет кулаком по столу. Причем я не понимаю, почему эту историю так раздули. Он не первый, кто так сделал. Люди и матом орали, вы бы нервно закурили, а здесь просто удар кулаком.

Есть некий скрипт, когда вы злитесь. Например, вы можете сломать ракетку на эмоциях, но вам не приходит в голову схватить бол-боя. У нас тоже странно кидаться доской.

Блиц располагает к конфликтам на тему этики, потому что нервы оголены. Можем делать замечания на то, как кто-то поставил фигуру или ударил по часам. Нам, конечно, не приходит в голову позвать разобраться где-то в туалете. Но я бы не сказал, что мы спокойные. У нас так организованы трансляции, что конфликты незаметны. Никто не сдерживает эмоции, просто вас снимает двадцать камер, а меня одна. 

Магнус сейчас просто ударил по столу и сдался, а когда я играл чемпионате мира по блицу в Берлине, он по ходу партии мог орать матом на норвежском. Но у меня такого не было, я буйный, но подожду до прихода в отель, прежде чем выбросить свои эмоции, – сказал Дубов в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First&Red

Истерика Карлсена: треснул по столу, повалив фигуры – так проиграл новому чемпиону мира

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoМагнус Карлсен
Даниил Дубов
Гукеш Доммараджу
