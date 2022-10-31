⚡ Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в коме? Что известно на данный момент

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов сегодня был госпитализирован в Москве.

1. Как сообщает 112, гроссмейстер был найден без сознания у Госдумы в эту субботу. Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

2. Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев сообщил, что «на Карпова напали на выходе из Госдумы. Он в тяжелом состоянии в больнице».

3. Помощник Карпова Альберт Степанян опроверг слова Ковалева: «Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет».

4. Однако Ковалев позже написал, что «Карпов введен в искусственную кому».

5. Информацию о коме подтвердила дочь Карпова – Софья. По ее словам, шахматист «травмировался в результате бытовой травмы, никакого нападения не было».

6. Источник «РИА Новости» отметил, что Карпов находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского. Предварительно, он получил травмы из-за падения.

7. Российский гроссмейстер Сергей Карякин подтверждает версию о падении: «Он находится в больнице. Неудачно упал. Я на связи с помощниками Анатолия Евгеньевича. Знаю, что все не так, как пишут в телеграм-каналах».

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