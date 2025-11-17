«Караван идет. Не хотим обращать на это внимания». Филатов о протестах Федерации шахмат Украины против участия россиянок в командном ЧМ

Филатов заявил, что ФШР не хочет обращать внимания на протесты украинцев.

Глава Федерации шахмат России (ФШР ) Андрей Филатов заявил, что организация не будет обращать внимания на протест Федерации шахмат Украины против участия россиянок в командном чемпионате мира.

Федерация шахмат Украины подала протест во время технического совещания на женском командном ЧМ с требованием исключить сборную России из числа участников соревнований. Ранее россиянок допустили к участию под флагом ФИДЕ.

«Как я могу прокомментировать это? Есть известная поговорка, что караван идет. Не хотим обращать на это внимания», – сказал Филатов.

Турнир пройдет с 18 по 24 ноября в Испании. В составе российской команды сыграют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря.