«Караван идет. Не хотим обращать на это внимания». Филатов о протестах Федерации шахмат Украины против участия россиянок в командном ЧМ
Филатов заявил, что ФШР не хочет обращать внимания на протесты украинцев.
Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что организация не будет обращать внимания на протест Федерации шахмат Украины против участия россиянок в командном чемпионате мира.
Федерация шахмат Украины подала протест во время технического совещания на женском командном ЧМ с требованием исключить сборную России из числа участников соревнований. Ранее россиянок допустили к участию под флагом ФИДЕ.
«Как я могу прокомментировать это? Есть известная поговорка, что караван идет. Не хотим обращать на это внимания», – сказал Филатов.
Турнир пройдет с 18 по 24 ноября в Испании. В составе российской команды сыграют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря.
