Аркадий Дворкович: «По моей информации, состояние Карпова стабильное»

Президент Международной шахматной федерации ( ) заявил, что 12-й чемпион мира Анатолий Карпов находится в стабильном состоянии.

«По моей информации, состояние Карпова стабильное», – сказал Дворкович.

Ранее председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев и телеграм-канал 112 сообщили о госпитализации Карпова.

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве