Аркадий Дворкович: «По моей информации, состояние Карпова стабильное»
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что 12-й чемпион мира Анатолий Карпов находится в стабильном состоянии.
«По моей информации, состояние Карпова стабильное», – сказал Дворкович.
Ранее председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев и телеграм-канал 112 сообщили о госпитализации Карпова.
12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве
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