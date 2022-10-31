Аркадий Дворкович: «По моей информации, состояние Карпова стабильное»

Теги ФИДЕ происшествия Анатолий Карпов Аркадий Дворкович Шахматы

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что 12-й чемпион мира Анатолий Карпов находится в стабильном состоянии.

«По моей информации, состояние Карпова стабильное», – сказал Дворкович.

Ранее председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев и телеграм-канал 112 сообщили о госпитализации Карпова.

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные