PR-директор ФШР: «Сообщение о том, что Карпов был избит, не соответствует действительности. Это фейк»

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PR-директор Федерации шахмат России (ФШР) Кирилл Зангалис опроверг информацию о том, что на 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова было совершено нападение.

Ранее об этом сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

«Сообщение о том, что Анатолий Евгеньевич Карпов был избит, не соответствует действительности. Это фейк», – сказал Зангалис, добавив, что не обладает более подробной информацией.

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

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