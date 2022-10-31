PR-директор ФШР: «Сообщение о том, что Карпов был избит, не соответствует действительности. Это фейк»
PR-директор Федерации шахмат России (ФШР) Кирилл Зангалис опроверг информацию о том, что на 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова было совершено нападение.
Ранее об этом сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
«Сообщение о том, что Анатолий Евгеньевич Карпов был избит, не соответствует действительности. Это фейк», – сказал Зангалис, добавив, что не обладает более подробной информацией.
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