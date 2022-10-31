Помощник Карпова: «Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет»
Альберт Степанян, помощник 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, опроверг информацию о госпитализации гроссмейстера.
Ранее об этом сообщили председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев и телеграм-канал 112.
«Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», – сказал Степанян.
12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве
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