Адвокат Магнуса Карлсена: «Обвинения Ниманна беспочвенны. Этот судебный процесс – попытка переложить вину на других»

Крейг Райзер, адвокат чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, прокомментировал решение американца Ханса Ниманна подать в суд на норвежца.

Ранее Карлсен заявил о нежелании играть с Ниманном из-за подозрений в читерстве. Шахматный портал Chess.com выпустил расследование, где предположил, что американец жульничал в более чем 100 онлайн-партиях.

Ниманн подал иск против Карлсена за причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни». В качестве ответчиков также указаны Chess.com, шахматисты Хикару Накамура и Дэнни Ренш, компания Карлсена Play Magnus Group.

«Ханс Ниманн признавался, что жульничал в прошлом. Этот судебный процесс является не чем иным, как попыткой переложить вину на других. Его обвинения беспочвенны», – заявил Райзер.

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