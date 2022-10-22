Смагин о конфликте Ниманна и Карлсена: «Магнус психанул и обосрался. А дальше началась череда каких-то оправданий, глупых намеков»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин оценил решение подать в суд на за клевету.

«На имидж шахмат в целом это сильно не повлияет. Пожалуй, наоборот: мы живем в таком мире, когда любой скандал повышает популярность — это тоже пиар. Тем более, в шахматах действительно всегда все было пресно, поэтому это очень даже удачно.

Этот парень, Ниманн, лично у меня вызывает большие симпатии, я даже партии его начал смотреть. Кстати, интереснейший, сильный, очень самобытный шахматист со своим стилем и харизмой.

Что касается Карлсена, по-русски можно сказать, что в тот момент, когда он психанул, он просто обосрался — это то слово, которое лучше всего подходит к ситуации. А дальше началась череда каких-то оправданий, глупых намеков.

Мне кажется, Ниманн поступил чисто по-американски — что нам непонятно. Но, на мой взгляд, все по делу. Конечно, 100 миллионов он не выиграет, но нервы потреплет и откупные получит», – сказал Смагин.

Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами