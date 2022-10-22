Сергей Смагин: «Ниманн защищается так, как может. Очень здорово, что юридическая система Америки дает такую возможность»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин прокомментировал решение подать в суд на .

«Надо было и Chess.com, и Магнусу все хладнокровно проанализировать. Есть пословица: отец сына порол не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. Надо было разобраться в этой ситуации здраво.

Предположения, намеки — принцип «Цезарь вне подозрений, жена Цезаря вне подозрений», который Магнус пытается внедрить, большинством отвергается. И все элитарность, которая якобы существует, явно поблекла после этой истории.

С моей точки зрения, Ниманн поступает абсолютно логично. Понятно, в нашей стране такое в принципе было бы невозможно. Я почти уверен, что он не рассчитывает на какую-то материальную компенсацию, хотя, может, американские адвокаты вцепятся в дело и выиграют его.

Но он просто показывает, что разбрасываться обвинениями — не шутки. Он защищается так, как может, и очень здорово, надо признать, что юридическая система Америки дает такую возможность», – рассказал Смагин.

Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами