Сергей Карякин: «Единственное, что может вразумить ФИДЕ, – это судебные иски. Намерен ли я продолжать борьбу? Я консультируюсь»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о политике Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее Карякин отбывал полугодовую дисквалификацию из-за высказываний о ситуации на Украине. Летом он не смог выступить на турнире претендентов в Мадриде.

«То состояние, в котором сейчас находится ФИДЕ, явно не способствует тому, чтобы поощрять российских шахматистов. Единственное, что их может вразумить, – это судебные иски.

Но, опять же, это дело недешевое, сложное и не одного дня. Намерен ли я продолжать борьбу? Я консультируюсь. В какой-то момент появился спонсор, который сказал, что готов оплатить все судебные иски. Мы на связи.

С другой стороны, это обещание было сделано в тот момент, когда действовала моя дисквалификация. В середине сентября она закончилась. Поэтому я не уверен, что мы пойдем дальше, но я сохраняю за собой такую возможность.

Я бы хотел сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу. Турнир «Шахматные звезды» помог мне вновь почувствовать вкус к игре, было отличное соперничество. Но многое будет зависеть от того, где будет проводиться ЧМ. В страны Западной Европы я не поеду. А в условные ОАЭ или Катар – с удовольствием», – сказал Карякин.