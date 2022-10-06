«Шахматные звезды». Карякин выиграл блиц-турнир, Артемьев победил в общем зачете

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл блиц-турнир «Шахматные звезды» в Красногорске.

Итоговую победу на соревнованиях одержал Владислав Артемьев, занявший первое место в рапиде и второе в блице.

«Шахматные звезды»

Красногорск, Россия

Блиц

После 18 туров из 18

1. Сергей Карякин (Россия) – 12

2. Владислав Артемьев (Россия) – 12

3. Владимир Крамник (Россия) – 11

4. Раунак Садвани (Индия) – 10,5

5. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 10

6. Александр Морозевич (Россия) – 9

7. Франциско Вальехо (Испания) – 8,5

8. Екатерина Лагно (Россия) – 6

9. Александра Горячкина (Россия) – 6

10. Эрнесто Инаркиев (Россия) – 5

«Шахматные звезды». Артемьев выиграл турнир по рапиду, Раджабов и Крамник – 2-е, Карякин – 5-й