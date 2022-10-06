«Шахматные звезды». Карякин выиграл блиц-турнир, Артемьев победил в общем зачете
Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл блиц-турнир «Шахматные звезды» в Красногорске.
Итоговую победу на соревнованиях одержал Владислав Артемьев, занявший первое место в рапиде и второе в блице.
«Шахматные звезды»
Красногорск, Россия
Блиц
После 18 туров из 18
1. Сергей Карякин (Россия) – 12
2. Владислав Артемьев (Россия) – 12
3. Владимир Крамник (Россия) – 11
4. Раунак Садвани (Индия) – 10,5
5. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 10
6. Александр Морозевич (Россия) – 9
7. Франциско Вальехо (Испания) – 8,5
8. Екатерина Лагно (Россия) – 6
9. Александра Горячкина (Россия) – 6
10. Эрнесто Инаркиев (Россия) – 5
«Шахматные звезды». Артемьев выиграл турнир по рапиду, Раджабов и Крамник – 2-е, Карякин – 5-й
Комментарии