Сергей Карякин: «Мне бы хотелось выступить на ЧМ по быстрым шахматам и блицу, но это будет зависеть от страны проведения. В Европу я не поеду, а в ОАЭ можно»

Российский гроссмейстер рассказал, при каких условиях выступит на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Жду информацию, где будет проводиться чемпионат мира по быстрым [шахматам] и по блицу, и в зависимости от этого буду принимать решение.

Мне бы хотелось там выступить, но это будет зависеть от страны проведения. В Европу я не поеду, а в [Объединенные] Арабские Эмираты можно. Загадывать не буду. Ну и вопрос с флагом принципиальный», – сказал Карякин.