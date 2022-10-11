Карпов о дисквалификации Карякина: «Если бы Сергей был в США, он бы засудил и разорил ФИДЕ»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о санкциях против российских спортсменов.

В марте Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию от командных международных соревнований. При этом шахматисты могут участвовать в личных турнирах под нейтральным флагом.

«Всю ситуацию я воспринимаю как слабость ФИДЕ. У них никаких не было оснований, кроме мягкой рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета). Сейчас же это слабые потуги.

Уверен, что Аркадий Дворкович (президент ФИДЕ) должен был решить этот вопрос прямо на выборном конгрессе – после выборов, где он получил колоссальную поддержку. При такой победе на выборах президента ФИДЕ он мог провести любое решение. Непонятно, зачем он тянул.

Надо все сборные вернуть. И решить все вопросы, начиная от Карякина, которого выкинули за политическую позицию – это возмутительно (ранее Сергей Карякин отбывал полугодовую дисквалификацию из-за высказываний о ситуации на Украине – Sports.ru).

Если бы Карякин был в США, он бы засудил и разорил ФИДЕ», – заявил Крапов.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против