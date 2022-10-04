Карякин и Артемьев проиграли 10-летнему шахматисту в ходе сеанса одновременной игры в Красногорске

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Владислав Артемьев проиграли 10-летнему шахматисту Матвею Юрасову в ходе сеанса одновременной игры в Красногорске.

Встреча проходила в рамках международных соревнований «Шахматные звезды». Как сообщает ТАСС, гроссмейстеры делали ходы поочередно.

«Я играл черными, и партия продлилась ходов 40. Очень доволен, что получилось победить», – сказал Юрасов.

В июле, также во время сеанса одновременной игры, Карякин уступил школьнику Виталию Лихоборову в Одинцове.

«Шахматные звезды». Артемьев выиграл турнир по рапиду, Раджабов и Крамник – 2-е, Карякин – 5-й