Владимир Крамник: «Я не говорил про Народицкого ничего плохого. Крайне разочарован действиями ФИДЕ и намереваюсь подать судебный иск»

Крамник заявил, что намерен подать в суд на ФИДЕ.

Накануне стало известно, что комиссия по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) рассмотрит высказывания 14-го чемпиона мира Владимира Крамника о смерти американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого .

Народицкий скончался 20 октября в возрасте 29 лет, причины смерти официально не назывались. Впоследствии Крамник заявил в соцсети: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это ».

– Глава ФИДЕ заявил, что не поддерживает ваши высказывания, что комитет по этике организации рассмотрит их. Как реагируете на подобное?

– Для начала скажу, что смерть Народицкого – это большая трагедия, шок, в том числе и для меня. Мы не знаем обстоятельств смерти Дэниэла. Мне кажется, что федерация должна расследовать все обстоятельства, связанные с его уходом.

Аркадий Дворкович не поддерживает мои слова после смерти Народицкого. Аналогично говорит Сутовский. Но я не понимаю, о каких словах идет речь. Я ничего плохого про него не говорил, и требую подтвердить эти «обвинения» ФИДЕ в моих каких‑то недостойных словах после его кончины фактической цитатой. В противном случае это может стать предметом судебного разбирательства.

Общеизвестный факт, что уже после моей истории с Дэниэлом Народицким по неизвестным, но никак не связанным со мной причинам, его перестали задействовать как комментатора как на chess.com, так и другом крупном ресурсе. Вдобавок в июле он был публично дисквалифицирован на платформе chess.com, что также было им воспринято крайне болезненно, как мы знаем из его публичных выступлений.

Судя по его стримам, которые были кем‑то полностью стерты с его канала за день до его кончины, Дэниэл очень переживал по поводу этих недавних событий. У него и совсем недавно были разные конфликты и поводы для переживаний. Но какое это отношение имеет ко мне? А теперь люди, которые в реальности управляют шахматным миром и принимали эти решения, в отношении меня и моих близких затеяли позорную травлю.

То, что ФИДЕ делает такие заявления, неприемлемо ни с моральной, ни с юридической точек зрения. На мой взгляд, это показывает всю коррумпированность современного мира шахмат.

Все профессионалы знают: одна американская структура по сути имеет решающее влияние в шахматном мире. И это привело к тому, что ситуация взорвалась настолько и привела к совершенно трагической жертве. Но с этим нужно что-то делать, а не поддерживать беспочвенные и аморальные обвинения в мой адрес.

Мы до сих пор не знаем, что произошло с Народицким, какие причины его смерти. И в этот момент ФИДЕ начинает такую кампанию против меня вместо того, чтобы рассмотреть мои доводы ранее. Это оскорбительно и несправедливо, потому что их не интересует, что произошло с Дэниэлом, несмотря на крайне сомнительные обстоятельства его внезапной кончины.

Но вместо попытки разобраться в произошедшем, ФИДЕ уже через день или два такими заявлениями начинает по сути поддерживать очередную оркестрированную кампанию по моей травле. И сам факт того, насколько быстро это делается, и насколько это абсурдно, говорит о том, в каком состоянии находится сейчас шахматный мир и кто им управляет в реальности.

Мне хотелось бы услышать, в чем конкретно меня обвиняют, что я сказал не так. И потом показать, что многие люди в шахматном мире делают ужасающие, нарушающие уголовный кодекс заявления, и почему‑то ФИДЕ не реагирует на это.

Все материалы, которые у меня есть, по которым я высказывал сомнения относительно честности каких-то игроков, всегда были серьезно аргументированы, и я всегда был готов и до сих пор готов предоставить всю информацию на эту тему. Но почему‑то и ФИДЕ, и chess.com боятся рассматривать мои тщательно аргументированные доводы.

За все время, что я публично говорю об онлайн-читерстве, они ни разу не обратились ко мне за информацией. Наоборот, во время последней олимпиады в Будапеште я сам попросил предоставить ее для ФИДЕ, но мой запрос был проигнорирован.

Я крайне разочарован этими действиями ФИДЕ, а также бездействием в отношении противозаконных и аморальных высказываний в мой адрес некоторых членов шахматного сообщества, и намереваюсь подать судебный иск в отношении этой организации, – сказал Крамник.

