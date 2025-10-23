7

Комиссия по этике ФИДЕ рассмотрит слова Крамника о смерти шахматиста Народицкого

Комиссия по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) рассмотрит высказывания 14-го чемпиона мира Владимир Крамника о смерти американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого.

В понедельник ФИДЕ сообщила, что Народицкий скончался в возрасте 29 лет – причины официально не назывались. Впоследствии Крамник заявил в соцсети: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это».

«Человеческая жизнь и достоинство – основополагающие ценности, разделяемые всеми нами. Мы глубоко уважаем и любим шахматы, которые объединяют наше сообщество, и эти ценности всегда должны быть на первом месте.

В последнее время публичные дебаты в мире шахмат слишком часто выходят за приемлемые рамки, нанося вред не только репутации людей, но и их благополучию. Когда это происходит, дискуссии могут перерасти в преследование, травлю и личные нападки, что особенно серьезно в сегодняшней среде.

Шахматное сообщество давно с уважением относится к достижениям гроссмейстера Владимира Крамника, и его вклад в наш спорт неоспорим. Однако те же высокие стандарты, которые сопутствуют великим достижениям, также накладывают ответственность за соблюдение принципов справедливости и уважения, быть послами этого вида спорта.

В связи с этим я совместно с правлением ФИДЕ официально передам все соответствующие публичные заявления, сделанные гроссмейстером Владимиром Крамником – как до, так и после трагической смерти гроссмейстера Дэниэла Народицкого, – в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине для независимого рассмотрения.

В то же время я подтверждаю, что ФИДЕ примет соответствующие меры при любых случаях проявления неуважения, публичного преследования или травли, если это будет замечено в шахматном сообществе. Мы все несем ответственность за то, чтобы наш спорт оставался пространством честности, уважения и гуманности – ценностей, которые всегда должны преобладать над враждебностью и разобщенностью», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФИДЕ
logoФИДЕ
Дэниэл Народицкий
logoВладимир Крамник
logoАркадий Дворкович
происшествия
