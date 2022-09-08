Карякин, Крамник, Грищук, Горячкина, Лагно примут участие в международном турнире «Шахматные звезды» в Москве

С 29 сентября по 5 октября в московском «Крокус Сити» пройдут международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды-2022».

В рамках турнира пройдут детские отборочные этапы, цель которых – поддержка шахматных звезд будущего. Серия отборочных турниров для детей до 15 лет состоится 11, 18 и 25 сентября.

Сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу.

В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 8 до 15 лет. Также в нем примут участие призеры первенства Москвы.

Общий призовой фонд турнира – 14 250 000 рублей.

В международном турнире примут участие 10 гроссмейстеров – , , , , Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Сандвани, и Екатерина Лагно.