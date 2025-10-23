  • Спортс
  • Сергей Смагин: «То, что ФИДЕ решила рассмотреть высказывания Крамника – это абсурд. Он точно не виноват в смерти Народицкого»
Сергей Смагин: «То, что ФИДЕ решила рассмотреть высказывания Крамника – это абсурд. Он точно не виноват в смерти Народицкого»

Смагин назвал абсурдом решение ФИДЕ рассмотреть слова Крамника о Народицком.

Накануне стало известно, что комиссия по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) рассмотрит высказывания 14-го чемпиона мира Владимира Крамника о смерти американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого.

Народицкий скончался 20 октября в возрасте 29 лет, причины смерти официально не назывались. Впоследствии Крамник заявил в соцсети: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это».

«В любом виде спорта существуют процедуры, если есть какие-то обвинения, то дела рассматриваются в суде, и там выясняется, кто прав, а кто виноват. Подробности смерти Народицкого нам пока неизвестны, но точно Крамник в ней не виноват, поэтому обвинения в его сторону являются какой-то глупостью.

С моей точки зрения, то, что ФИДЕ решила рассмотреть высказывания Крамника, – это абсурд. Таких случаев, когда кто-то кого-то задел, как-то обидел, много.

Возможно, это такая кампания против Крамника, но я надеюсь, что нет. Что касается комиссии по этике ФИДЕ, мне трудно представить, что она вообще может сделать. Фантазии у этой комиссии очень много, и мы это испытывали на себе», – сказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Владимир Крамник: «Я не говорил про Народицкого ничего плохого. Крайне разочарован действиями ФИДЕ и намереваюсь подать судебный иск»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
