  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Аркадий Дворкович: «Не поддерживаю, что говорит и делает Крамник в последнее время. Проблему читерства надо решать не нападками или намеками»
0

Аркадий Дворкович: «Не поддерживаю, что говорит и делает Крамник в последнее время. Проблему читерства надо решать не нападками или намеками»

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что не поддерживает действия Крамника.

20 октября стало известно о смерти 29-летнего гроссмейстера и комментатора Дэниэла Народицкого. Причины официально не назывались.

«Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это», – написал 14-й чемпион мира Владимир Крамник, ранее подозревавший американского шахматиста в читерстве.

«Мы формулируем официальную позицию сейчас. Расследования уже идут, а действия, надеюсь, последуют.

Но я лично точно не поддерживаю, что говорит и делает Владимир в последнее время. Читерство – крайне серьезная проблема, и решать ее надо не нападками или намеками, в том числе на честных людей, каковым был Даниэль, а системной работой», – сказал Дворкович.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Дэниэл Народицкий
logoАркадий Дворкович
logoВладимир Крамник
logoФИДЕ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Эмиль Сутовский: «Реакция Крамника на уход Народицкого отвратительна и откровенно постыдна»
39 минут назад
Крамник о смерти 29-летнего шахматиста Народицкого: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это»
99вчера, 07:15
Умер американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий. Ему было 29 лет
3720 октября, 18:29
Главные новости
Эмиль Сутовский: «Реакция Крамника на уход Народицкого отвратительна и откровенно постыдна»
39 минут назад
Шипов о смерти Народицкого: «Я против сплетен в виде версий, которые ходят по интернету. Неприлично это обсуждать до объявления причин произошедшего»
2вчера, 21:39
Крамник о смерти 29-летнего шахматиста Народицкого: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это»
99вчера, 07:15
«Народицкий был одним из самых известных комментаторов и популяризаторов шахмат». ФШР выразила соболезнования в связи со смертью гроссмейстера
120 октября, 20:58
Непомнящий о смерти Народицкого: «Невообразимо. Огромная потеря для шахматного сообщества»
1520 октября, 20:53
Умер американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий. Ему было 29 лет
3720 октября, 18:29
Арсений Нестеров: «Я не понимаю, почему Гукеша считают ненастоящим чемпионом, если он честно выиграл этот матч»
17 октября, 17:14
Нестеров о шансах россиян на победу на Кубке мира: «Не сказал бы, что у кого-то они очень высокие»
17 октября, 16:45
Гроссмейстер Нестеров о турнирах в Европе: «Есть старты, недоступные россиянам. Даже если нет официального запрета, то есть проблемы с визой, условиями»
17 октября, 07:32
Российские шахматисты завоевали пять медалей на чемпионате мира среди юношей и девушек
215 октября, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
112 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31