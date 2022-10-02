«Шахматные звезды». Артемьев выиграл турнир по рапиду, Раджабов и Крамник – 2-е, Карякин – 5-й

Теги результаты Владимир Крамник Александр Морозевич Теймур Раджабов Сергей Карякин Эрнесто Инаркиев Франциско Вальехо Екатерина Лагно Александра Горячкина Владислав Артемьев Шахматные звезды Раунак Сандвани Шахматы

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал победу в рапиде на турнире «Шахматные звезды» в Москве.

«Шахматные звезды»

Москва, Россия

Рапид

После 9 туров из 9

1. Владислав Артемьев (Россия) – 6,5 балла

2-4. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 5,5

2-4. Раунак Сандвани (Индия) – 5,5

2-4. Владимир Крамник (Россия) – 5,5

5. Сергей Карякин (Россия) – 5

6. Франциско Вальехо (Испания) – 4,5

7. Эрнесто Инаркиев (Россия) – 4

8-9. Александра Горячкина (Россия) – 3

8-9. Екатерина Лагно (Россия) – 3

10. Александр Морозевич (Россия) – 2,5

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