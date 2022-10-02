«Шахматные звезды». Артемьев выиграл турнир по рапиду, Раджабов и Крамник – 2-е, Карякин – 5-й

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал победу в рапиде на турнире «Шахматные звезды» в Москве.
«Шахматные звезды»
Москва, Россия
Рапид
После 9 туров из 9
1. Владислав Артемьев (Россия) – 6,5 балла
2-4. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 5,5
2-4. Раунак Сандвани (Индия) – 5,5
2-4. Владимир Крамник (Россия) – 5,5
5. Сергей Карякин (Россия) – 5
6. Франциско Вальехо (Испания) – 4,5
7. Эрнесто Инаркиев (Россия) – 4
8-9. Александра Горячкина (Россия) – 3
8-9. Екатерина Лагно (Россия) – 3
10. Александр Морозевич (Россия) – 2,5